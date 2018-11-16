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Общество

Поющий по-грузински кот заинтересовал Юрия Куклачева

16 Ноября 2018 в 21:30
Поющий по-грузински кот заинтересовал Юрия Куклачева
Руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачев рассказал НСН, что некоторые коты умеют не только петь, но и разговаривать. 
В сети набирает обороты популярности видео, на котором черно-белый кот «поет грузинские песни». По крайне мере именно так посчитал известный питерский блогер Юрий Мережко. Звуки, которые произносит пушистый певец, действительно напоминает застольное грузинское пение.


Однако, большой знаток кошек, руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв в эфире НСН заявил, что многие домашние любимцы умеют «разговаривать» с хозяевами (слушайте аудио).

«Вряд ли кота обижали. У них характер такой… Например одни кричат: "мама", другие – уррр-ррр», - сообщил НСН знаменитый дрессировщик.

Позже выяснилось, что видео было снято японским пользователем твиттера, и поющего грузинские песни кота зовут Чобимару.

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