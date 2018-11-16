Поющий по-грузински кот заинтересовал Юрия Куклачева

Руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачев рассказал НСН, что некоторые коты умеют не только петь, но и разговаривать.

В сети набирает обороты популярности видео, на котором черно-белый кот «поет грузинские песни». По крайне мере именно так посчитал известный питерский блогер Юрий Мережко. Звуки, которые произносит пушистый певец, действительно напоминает застольное грузинское пение.

Однако, большой знаток кошек,в эфирезаявил, что многие домашние любимцы умеют «разговаривать» с хозяевами).

«Вряд ли кота обижали. У них характер такой… Например одни кричат: "мама", другие – уррр-ррр», - сообщилзнаменитый дрессировщик.

Позже выяснилось, что видео было снято японским пользователем твиттера, и поющего грузинские песни кота зовут Чобимару.