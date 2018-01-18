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Общество

Появились подробности обвинений экс-руководителю охраны Березовского

18 Января 2018 в 09:56
Появились подробности обвинений экс-руководителю охраны Березовского

Бывший руководитель службы безопасности Бориса Березовского Сергей Соколов мог быть причастен к подбросу оружия и экстремистской литературы тольяттинскому бизнесмену с целью организации против него дела по обвинению в подготовке теракта.

Соколов был арестован накануне вместе с еще тремя подозреваемыми: руководителей информационного центра «Аналитика и бизнес» Русланом Мильченко, экс-главой службы безопасности ОАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ) Олегом Антошиным и его бывшим заместителем Алексеем Алексеевым, сообщает «Коммерсант».

Предполагается, что все подозреваемые входили в ОПГ «Законовская», объединявшую. Ожидается, что последуют аресты ряда высокопоставленных руководителей региональных силовых структур. ФСБ проводит большую проверку всех правоохранительных подразделений области с целью установления полного списка участников ОПГ.

Сбежавший в Лондон российский олигарх Борис Березовский был найден мертвым в марте 2013 года в собственном особняке в Великобритании. Истинные причины до сих пор не установлены ввиду недостаточности улик, сообщает Ura.ru.

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