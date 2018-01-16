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Общество

После отравления в Люберцах госпитализированы уже 62 человека

16 Января 2018 в 10:41
После отравления в Люберцах госпитализированы уже 62 человека

В больницах после отравления в кадетской школе в Люберцах находятся уже 62 человека. Среди них: 50 детей и 12 взрослых. Ранее сообщалось о 50 пострадавших, сообщает АГН «Москва» во вторник, 16 января.

Пострадавшим оказывают полноценную медпомощь, медики проводят дезинтоксикационную и антибактериальную терапию.

Большинство из отравившихся поступили в больницу в утреннее и дневное время накануне, 15 января, сообщает «Федерал Пресс». В кадетской школе были выявлены нарушения санитарного законодательства. Возбуждены административные дела, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

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