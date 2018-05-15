Пореченков поддержал закон против колдунов и экстрасенсов

Бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов» в эфире НСН заявил, что колдунов давно пора остановить.

В Госдуме вернулись к рассмотрению законопроекта об ограничении рекламы продавцов мистических услуг, в том числе гадалок, астрологов и экстрасенсов. Авторы инициативы предлагают показывать колдунов и экстрасенсов только в специальных шоу в ночном эфире, причем зрителей будет необходимо предупреждать о том, что программа не несет серьезного посыла.

Бывший ведущий телешоу «Битва экстрасенсов», актер Михаил Пореченков в эфире НСН поддержал инициативу Госдумы и призвал остановить колдунов.

«Остановите колдунов! Я в тонкостях закона не разбираюсь, но давно пора тормознуть их. Я с ними не связываюсь, к ним не обращаюсь, чего и всем остальным советую», — сказал актер в беседе с НСН.

Пореченков также отметил, что на рейтинги шоу, которое он вел с первого по седьмой сезоны, ему «все равно».

Напомним, инициативу по ограничению рекламы продавцов мистических услуг внесли в Госдуму несколько лет назад. Большинство депутатов тогда поддержали саму идею, но возникла масса претензий к самому законопроекту.