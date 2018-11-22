Политтехнологи предупредили власть: "Вас порвут!"

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Подавляющее большинство россиян возлагают ответственность за проблемы, стоящие перед страной, на президента.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром», в полной мере ответственным Владимира Путина считает 61% респондентов. Еще 22% полагают, что президент ответственен в «некоторой мере». Годами сохраняющееся сложное социально-экономическое положение тому причиной, - заявил НСН президент Центра политтехнологий Борис Макаренко. Свою лепту внесла и пенсионная реформа.

«У нас уже с конца 2014 года экономика не растет, уровень жизни снижается. Пока государство удачно зашивало дырки, общество демонстрировало очень высокую терпимость. После Крыма в состоянии людей ничего не менялось, а оценка действий правительства по данным ВЦИОМ резко возросла. Это значит, что граждане распространили на социально-экономическую политику тот энтузиазм, который был порожден крымским эффектом. Когда в конце 2014 года рубль рухнул, и все пошло вниз, постепенно стали снижаться оценки социально-экономической ситуации, держались они на приемлемом уровне очень долго. Пенсионная реформа оказалась не причиной, а триггером падения рейтинга. Она стала поводом для того, чтобы терпение граждан от ухудшающего экономического положения трансформировалось в их политических настроениях», - отметил политтехнолог.

Но если г-н Макаренко полагает, что падения рейтинга доверия на этом фоне ожидать не следует, то политолог, бывший глава департамента региональной политики Управления Президента РФ по внутренней политике, Андрей Колядин предупреждает о возможности принципиально иного, опасного развития событий. Если в условиях, когда процедура выборов мэров населенных пунктов и глав регионов остаются декоративной, власть продолжит эксперименты вроде налога на самозанятых или штрафов для безработных, ее «порвут», - заявил Андрей Колядин в эфире НСН.

«Ну, вот, начнут выводить из тени самозанятых или заставят платить налоги безработных, то власть вообще порвут в клочки. Просто в клочки! Потому что количество скрытой безработицы, у нас самозанятых только под 30 миллионов человек! Это люди, которые, несмотря на страшное давление государства и отсутствие работы перспективной, находят способы, как кормить своих детей. Если этих людей попробовать «раскорячить», осложнить им жизнь в той ситуации, в которой они сейчас оказались, я думаю, это будет еще более страшное потрясение для нашей страны. На улицы выйдут все, не только те, которых приглашают коммунисты», - полагает собеседник НСН.

На вопрос корреспондента НСН, может ли развитие событий пойти именно по такому сценарию, собеседник агентства ответил: «Да запросто!».

Всеволод Нерознак