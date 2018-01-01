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Общество

Политолог пожелал россиянам исполнения желаний в 2018 году

1 Января 2018 в 17:00
Политолог пожелал россиянам исполнения желаний в 2018 году
Алексей Мухин поздравил слушателей НСН с Новым годом.

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире НСН поздравил россиян с Новым годом и вспомнил китайскую народную мудрость.

«Дорогие слушатели НСН, поздравляю вас с Новым годом! Желаю счастья, желаю, чтобы все исполнилось, а главное, чтобы исполнилось то, что должно исполнится. Потому что, как говорят китайцы, бойтесь своих желаний, они могут воплотиться», - сказал Мухин.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН пожелал россиянам, стабильности, оптимизма и надежности.

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