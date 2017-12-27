Политолог: Инцидент со стрелком на фабрике на президентской кампании не отразится

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Олег Матвейчев в эфире НСН выразил мнение, что о ситуация с экс-владельцем фабрики «Меньшевик» не вызовет серьезного резонанса.

В среду, 27 декабря, бывший генеральный директор столичной фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов открыл стрельбу на предприятии, был убит один человек, трое получили ранения. Бизнесмену удалось скрыться с территории фабрики.

Ранее бизнесмен обращался в прокуратуру и заявлял о попытках мошенническим путем отобрать у него бизнес.

Ряд экспертов выразили мнение, что инцидент на предприятии может негативно отразиться на ходе президентской кампании. В эфире НСН экс-советник управления президента России по внутренней политике, политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев с этим не согласился – ситуация будет актуальна два-три дня, считает он.

«Что касается президентской выборной кампании – никого влияния на ее ход это (инцидент со стрельбой на фабрике «Меньшевик» - прим. НСН) не окажет. Вся эта ситуация проживет ровно два-три дня. Пока она сейчас существует и о ней говорят. Потом мы уходим в новогодние праздники, из которых не многие вернутся. В январе все пойдет своим чередом. Государственной машине понадобится несколько месяцев, чтобы досконально разобраться в ситуации и наказать виновных. Этот человек уже по определению виновен, стреляя в городе, он уже явно совершил преступление», - отметил Матвейчев.

По мнению политолога, пока не проведено тщательное расследование дело, преждевременно делать выводы о виновности или невиновности экс-директора московской фабрики.

«Не знаю, какие были дебиторские, кредиторские задолженности, кто кому что обещал. Это как в семейных разборках, точно также в разборках бизнесменов - 10 тонн одной только бухгалтерии бывает. У каждого своя правда. Здесь, конечно, должны разбираться, суды и правоохранительные органы. Если они эту функцию не выполнили – что нужно еще доказать – то это, конечно, плохо. Но сейчас президент, прокуратура, и все, кому положено, пристально присмотрятся к этой истории и во всем этом разберутся. Но заранее вставать на сторону человека, который явно – мы видим это по его поведению, что он неадекватен, стреляет, я бы не стал. Возможно, что этот человек сам своей неадекватностью в жизни, которая у него была, довел ситуацию до этого. Ругался с партнерами, вел себя соответствующим образом», - считает эксперт.

Для розыска Илья Аверьянова в Москве объявлены планы «Перехват» и «Сирена», сообщает РИА Новости. По версии силовых ведомств, бывший директор фабрики может передвигаться на автомобиле Audi А6. Ситуацию взял под личный контроль прокурор Москвы Владимир Чуриков.