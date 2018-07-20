Поклонской удалось предвидеть президентскую реакцию на реформу

Президент Путин впервые высказался по поводу предложенной правительством реформы пенсионной системы, предусматривающей значительное повышение возраста выхода на пенсию. По словам главы государства, ему, как и большинству россиян, не нравится ни один из предложенных вариантов.
«Разные варианты предлагались. И когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать - никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста. Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, кому это нравится. Почему? Да потому, что это не может нравиться большинству наших граждан. По большому счету можно вообще ничего не делать в течение пяти, шести, семи или даже десяти лет. В принципе нам хватит возможностей обеспечивать поддержание пенсионной системы», — подчеркнул президент.Вместе с тем, Путин отметил, что сейчас в стране на пять пенсионеров приходится шесть работающих, и если этот баланс ухудшится, «пенсионная система лопнет». По словам главы государства, окончательного решения по этому вопросу пока нет.
Ирония заключается в том, что это заявление главы государства на встрече с волонтерами чемпионата мира по футболу прозвучало буквально на следующий день после того, как Государственная Дума приняла в первом чтении правительственный законопроект о пенсионной реформе. «За» проголосовали 328 человек, которые теперь, вероятно, испытывают некоторое недоумение. Как в воду глядел публицист Николай Сванидзе, заявивший накануне в эфире НСН, что Дума может оказаться «крайней».
«Нельзя исключить, что под давлением непопулярности этой реформы сам Путин скажет: «Нет, вы знаете, я был сторонником (ну или правительство было сторонником), но теперь я вижу, что народ – против, а я – как народ!». Этого исключить нельзя, поэтому Дума сейчас в очень сложном положении: с одной стороны – нужно принимать, а с другой – они понимают, что могут оказаться крайними», — спрогнозировал ситуацию публицист.
Но господин Сванидзе свободен в тех или иных предположениях, будучи в этой ситуации наблюдателем, а не депутатом. А вот как получилось, что вопреки решению о консолидированной поддержке законопроекта о пенсионной реформе фракцией «Единой России» Наталья Поклонская оказалась единственной в ее рядах, кто голосовал против? Ей кто-то подсказал? И материален ли этот кто-то? Нет ответа на эти вопросы: телефон госпожи Поклонской сегодня был временно недоступен.
Всеволод Нерознак