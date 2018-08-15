Походы в «Макдоналдс» с целью свержения власти

Следственный комитет решил ходатайствовать о переводе под домашний арест содержащихся под стражей девушек, обвиняемых в организации экстремистского сообщества «Новое величие».

Инициативу эту в пресс-службе СКР объяснили «завершением основных следственных действий и отсутствием оснований для дальнейшего содержания девушек под стражей». Там сообщили «Интерфаксу», что следователь выйдет в суд с ходатайством об изменении меры пресечения уже в четверг. Девять активистов движения «Новое величие» были задержаны в марте, причем одной из них на тот момент не было и 18 лет. Как напоминает «Лента.ру», обвинение против них строится на показаниях трех сотрудников силовых структур, работавших под прикрытием. Согласно материалам дела, именно один из них предложил создать организацию для «свержения власти», придумал название, написал устав и снял квартиру для встреч на свои деньги. За два месяца они успели четыре раза сходить в «Макдоналдс», чтобы обсудить политические проблемы, три раза – на митинги и несколько раз встретиться в снятой квартире. За это им инкриминируют статью, по которой в зависимости от вовлеченности в «экстремистское сообщество» можно схлопотать и до десяти лет.

С просьбой прекратить дело к президенту Путину обращались матери двух арестованных девочек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков недавно заявил, что в Кремле следят за «делом «Нового величия», назвав его «весьма резонансным случаем». С просьбой отпустить девушек выступали глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Выступившие в поддержку обвиняемых решили провести в Москве так называемый «Марш матерей», но городские власти призвали отказаться от этих намерений, поскольку акция-де представляет угрозу общественной безопасности. А организатор марша получила официальное предупреждение об уголовной ответственности в случае, если акция состоится, поскольку «проведение публичного мероприятия может привести к массовым беспорядкам и неправомерным действиям участников акции, в том числе экстремистского характера». Документ подписан исполняющей обязанности прокурора Центрального административного округа Москвы.

И вот что обращает на себя внимание. Во-первых, за решеткой оказались мало что понимающие в «свержении власти» девушки, причем одна из них – на момент ареста несовершеннолетняя, а не провокаторы из правоохранительных органов. А во-вторых, вопреки статье 31-й Конституции, которая гласит, что «граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование», и.о. прокурора грозит организаторам «Марша матерей» уголовной ответственностью. Почему? Нет ответа…

Всеволод Нерознак