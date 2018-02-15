Похмелкин: Чем быстрее мы забудем «Жигули», тем лучше

Председатель «Движения автомобилистов России» в беседе с НСН рассказал о конкурентоспособности советских «Жигулей» с

«иномарками».

Американский дипломат, работающий в посольстве США в Эстонии, решил сделать себе необычный подарок на юбилей. Тимм-Брок купил ВАЗ-2106 («Жигули») 1987 года выпуска, о чем сообщил Facebook диппредставительства.

По словам дипломата, он решил, что его первый в жизни автомобиль должен быть необычным. «Я всегда знал, что мне не нужна модная машина. Думаю, что все правильно сделал», — объяснил Тимм-Брок. Молодой человек рассказал, что уже приобрел для автомобиля зимнюю резину и даже научился управлять ручной коробкой передач.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с НСН предположил, что американец купил российский раритет не для того, чтобы на нём передвигаться по дорогам Евросоюза.

«Нужно отметить, что свои причуды есть у любых людей, в том числе и у отдельных американцев — это его дело. Однако так как эта модель уже снята с производства, то с запчастями сейчас ему будет очень сложно. Да и я не думаю, что такая машина приобретается для того, чтобы на ней ездить, а скорее в каких-то иных целях», — сказал собеседник НСН.

Эксперт уточнил, что качество этой машины уже не отвечает элементарным требованиям.

«Когда в 90-е годы был огромный дефицит машин, возникла в них потребность и появилась возможность покупать их за деньги, то понятно, что спрос был очень большой. Но это было довольно короткое время, пока в Россию не стали поступать иномарки, с которыми ни одна модель «Жигулей» соперничать не могла, если только не иметь в виду недостаток средств, на то, чтобы приобрести иномарку. В целом, я считаю, что чем быстрее мы забудем эти наши «Жигули», тем лучше! С современной точки зрения, качество этих автомобилей и уровень их безопасности — ниже нижнего предела», - объяснил Виктор Похмелкин.



Напомним, что ВАЗ-2106 выпускался с 1976 по 2006 годы Волжским автомобильным заводом. Это был одним из самых популярных советских и российских автомобилей — всего было произведено более 4 миллионов «шестерок».