Четверг
09 августа
USD 63.6
EUR 73.82
Общество

Подымили на 70 миллионов. Роспортребнадзор посчитал штрафы за нарушения антитабачного закона

9 Августа 2018 в 08:53
Подымили на 70 миллионов. Роспортребнадзор посчитал штрафы за нарушения антитабачного закона
Фото: otvet.mail.ru
С начала 2018 года к ответственности, как сообщили в Роспотребнадзоре, было привлечено 5177 правонарушителей.

Роспотребнадзор опубликовал данные о нарушении антитабачного законодательства за первые шесть месяцев 2018 года. По данным ведомства, нормы законодательства нарушали физлица, продавцы в магазинах, юридические лица и предприниматели. Общая сумма штрафов за незаконную продажу и курение в неположенных местах за этот период составила 70 млн рублей.

К ответственности, как сообщили в Роспотребнадзоре, было привлечено 5177 правонарушителей. «В их числе 1514 граждан, 1561 работник организаций-продавцов табачной продукции, 663 индивидуальных предпринимателя, 1439 юридических лиц», - отмечается в опубликованном отчете.

Отметим, что с марта количество нарушителей и сумма штрафов увеличились почти вдвое. В эфире НСН сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков, магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь сообщил, что он никогда не платил штрафы за нарушение антитабачного закона.

Друзь: Антитабачный закон устроен максимально неудобно

«Меня не штрафовали, потому что я соблюдаю законы. Но они устроены таким образом, чтобы людям было максимально неудобно. Поэтому не удивительно, почему их так часто нарушают», - сказал он.

Народный артист России, сопредседатель Общероссийского движения «За права курильщиков» Михаил Боярский в эфире НСН признался, что ни разу не попадал в ситуации, когда приходилось оплачивать штраф.

«С удовольствием отдам деньги, если где-то нужно будет заплатить за курение. Если эти деньги кому-то помогут на развитие инфраструктуры для курильщиков или, наоборот, для ужесточения закона – пожалуйста. Но у меня таких ситуаций не возникало», - рассказал Боярский.

В свою очередь, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров считает, что антитабачные меры себя полностью оправдали.

Боярский: С удовольствием заплачу штрафы за курение!

«Цель санкций была не доходы бюджета, а влияние на людей, чтобы они изменили правила поведения. И в этом смысле они оправдались. У нас стала другая страна, хотя люди этого не почувствовали. Кто ездит летом в Абхазию, где разрешено курить в кафе и ресторанах, почувствует разницу. Я, например, не могу заходить в кафе и рестораны в Абхазии. Ощущаю, что попал на Луну. А когда-то мы так же жили. Поэтому это очень серьезная мягкая сила, которая существенно изменила правила поведения в России», - сказал он в беседе с НСН.

Всего с 2013 года было привлечено к ответственности более 70 тысяч правонарушителей, уточнили в Роспотребнадзоре. Напомним, 30 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит обязательную дополнительную маркировку табачных изделий, пишут «Известия».

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.