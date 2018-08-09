Подымили на 70 миллионов. Роспортребнадзор посчитал штрафы за нарушения антитабачного закона

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С начала 2018 года к ответственности, как сообщили в Роспотребнадзоре, было привлечено 5177 правонарушителей.

Роспотребнадзор опубликовал данные о нарушении антитабачного законодательства за первые шесть месяцев 2018 года. По данным ведомства, нормы законодательства нарушали физлица, продавцы в магазинах, юридические лица и предприниматели. Общая сумма штрафов за незаконную продажу и курение в неположенных местах за этот период составила 70 млн рублей.

К ответственности, как сообщили в Роспотребнадзоре, было привлечено 5177 правонарушителей. «В их числе 1514 граждан, 1561 работник организаций-продавцов табачной продукции, 663 индивидуальных предпринимателя, 1439 юридических лиц», - отмечается в опубликованном отчете.

Отметим, что с марта количество нарушителей и сумма штрафов увеличились почти вдвое. В эфире НСН сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков, магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь сообщил, что он никогда не платил штрафы за нарушение антитабачного закона.

«Меня не штрафовали, потому что я соблюдаю законы. Но они устроены таким образом, чтобы людям было максимально неудобно. Поэтому не удивительно, почему их так часто нарушают», - сказал он.

Народный артист России, сопредседатель Общероссийского движения «За права курильщиков» Михаил Боярский в эфире НСН признался, что ни разу не попадал в ситуации, когда приходилось оплачивать штраф.

«С удовольствием отдам деньги, если где-то нужно будет заплатить за курение. Если эти деньги кому-то помогут на развитие инфраструктуры для курильщиков или, наоборот, для ужесточения закона – пожалуйста. Но у меня таких ситуаций не возникало», - рассказал Боярский.

В свою очередь, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров считает, что антитабачные меры себя полностью оправдали.

«Цель санкций была не доходы бюджета, а влияние на людей, чтобы они изменили правила поведения. И в этом смысле они оправдались. У нас стала другая страна, хотя люди этого не почувствовали. Кто ездит летом в Абхазию, где разрешено курить в кафе и ресторанах, почувствует разницу. Я, например, не могу заходить в кафе и рестораны в Абхазии. Ощущаю, что попал на Луну. А когда-то мы так же жили. Поэтому это очень серьезная мягкая сила, которая существенно изменила правила поведения в России», - сказал он в беседе с НСН.

Всего с 2013 года было привлечено к ответственности более 70 тысяч правонарушителей, уточнили в Роспотребнадзоре. Напомним, 30 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит обязательную дополнительную маркировку табачных изделий, пишут «Известия».