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Общество

Подсчитан средний чек россиян во время похода в предприятия быстрого питания

22 Января 2018 в 10:01
Подсчитан средний чек россиян во время похода в предприятия быстрого питания

В новогодние праздники россияне стали чаще ходить в кафе и рестораны. Этот вывод сделали экономисты, подсчитав чеки в супермаркетах и в заведениях общественного питания. В нынешнем году больше всего покупок пришлось на продукцию предприятий быстрого питания, где средний чек составил 500 рублей, сообщают «Известия».

Едой в кафе или ресторанах чаще баловали себя жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской, Свердловской и Ростовской областей. Эксперты считают, что этому способствовало развитие внутреннего туризма, а также уменьшение ценового разрыва между домашней и ресторанной едой, пишет RT.

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