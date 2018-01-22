Подсчитан средний чек россиян во время похода в предприятия быстрого питания

В новогодние праздники россияне стали чаще ходить в кафе и рестораны. Этот вывод сделали экономисты, подсчитав чеки в супермаркетах и в заведениях общественного питания. В нынешнем году больше всего покупок пришлось на продукцию предприятий быстрого питания, где средний чек составил 500 рублей, сообщают «Известия» .

Едой в кафе или ресторанах чаще баловали себя жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской, Свердловской и Ростовской областей. Эксперты считают, что этому способствовало развитие внутреннего туризма, а также уменьшение ценового разрыва между домашней и ресторанной едой, пишет RT.