«Подростки разберутся, что смотреть». Сексолог о просмотре порно детьми

Психолог-сексолог в эфире НСН порекомендовала родителям грамотно и своевременно подавать детям информацию о половых отношениях.

Пять матерей из Великобритании снимут порнофильм, который они смогут показать собственным детям. В рамках нового шоу Mums Make Porn на Channel 4 им показали хардкор-порно, которое шокировало женщин. По мнению матерей, такие фильмы для взрослых не соотносятся с действительностью и вводят в заблуждение подростков. Готовый фильм британки планируют посмотреть вместе с детьми на вечеринке в честь завершения шоу.

Семейный психолог, член Российского научного сексологического общества, руководитель Центра сексуального здоровья Анна Котенова в беседе с НСН назвала такую инициативу опасной для детей и призвала родителей быть деликатными и тактичными.

«Информация, связанная с вопросом о половом воспитании, должна быть для ребенка своевременной и профессиональной, деликатной и тактичной. Контроль отслеживания должен быть, что смотрит их ребенок, возможность доступа и невозможность доступа к подобного рода информации. Такая инициатива может быть вполне наказуема и чревата другими ненормальными последствиями. Я не уверена, что компетентность этих британских мамочек соответствует стандартам», - сказала Котенова.

По мнению психолога-сексолога, правильная информация о половом воспитании должна доноситься до ребенка в определенном возрасте.«Подростки сами разберутся, что им смотреть, а что нет, в жизни все мы разобрались. Грамотная информация с позиции профессионального знания должна быть и должна отслеживаться, контролироваться родителями. Вопросы, связанные с рождением, любовью, чувством, следует обсудить до пубертатного возраста. Когда сформирован здоровый к этому интерес, если ребенок спрашивает, его что-то волнует, то нужно идти на контакт. Если вопросы незнакомы, не нужно прибегать к конкретному: нет, не знаю, отвратительно. Нужно смело сказать о своей некомпетентности, посмотреть, проконсультироваться у специалиста и начать разговор со своим взрослым ребенком профессионально, грамотно, тактично и деликатно», - пояснила эксперт.Психолог посоветовала держать в домашней библиотеке хорошую книгу о половом воспитании, чтобы ребенок имел к ней доступ. В свою очередь взрослые должны быть сами хорошо информированы, чтобы ответить на возникшие у детей вопросы. Необходимо учитывать наш менталитет, не бежать за Западом, заключила Котенова.

Ранее психоаналитик-сексолог Юлия Варра в эфире НСН рассказал, что просмотр порнофильмов не влияет на сексуальную ориентацию.