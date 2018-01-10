Почти половина россиян узнают новости из электронных СМИ, еще пару лет назад с помощью интернет-версий газет и журналов узнавали ситуацию в стране и в мире только треть респондентов. Это результаты опроса ВЦИОМ. Добавим, что каждый пятый житель стран готов и вовсе отказаться от печатной прессы. Как показало исследование, более популярны электронные медиа среди молодых людей, а также жителей двух столиц.

Если старшее поколение не готово совсем оказаться от бумажных источников, то молодежная аудитория и жители мегаполисов все больше переходят на оперативные цифровые способы потребления контента.