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Общество

Почти половина россиян узнают новости из электронных СМИ

10 Января 2018 в 09:06

Почти половина россиян узнают новости из электронных СМИ, еще пару лет назад с помощью интернет-версий газет и журналов узнавали ситуацию в стране и в мире только треть респондентов. Это результаты опроса ВЦИОМ. Добавим, что каждый пятый житель стран готов и вовсе отказаться от печатной прессы. Как показало исследование, более популярны электронные медиа среди молодых людей, а также жителей двух столиц. 

Если старшее поколение не готово совсем оказаться от бумажных источников, то молодежная аудитория и жители мегаполисов все больше переходят на оперативные цифровые способы потребления контента. 

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