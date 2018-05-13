Воскресенье
13 мая
USD 61.74
EUR 73.51
Общество

Почему от селфи больше вреда, чем пользы. Мнение психолога

13 Мая 2018 в 18:09
Почему от селфи больше вреда, чем пользы. Мнение психолога
РИА Новости

Сергей Ениколопов в эфире НСН пояснил, что безобидное увлечение селфи может перерасти в серьезную зависимость.

Ежедневные селфи делают людей счастливее. К таким выводами пришла группа ученых из Ланкастерского университета в Великобритании, которые констатировали, что привычка каждый день отслеживать свою жизнь при помощи фотографий улучшает самочувствие.

А вот у американских специалистов популярность селфи в мире вызывает тревогу. К примеру, американский психотерапевт Нелл Дейли уверена, что тяга к постоянному фотографированию себя является болезнью.

С вопросом о пользе и вреде селфи НСН обратилась к заведующему отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья Сергю Ениколопову.

«Селфи – это приятно и модно. Но то, что на первый взгляд выглядит безобидным увлечением, может превратиться в очень серьезную зависимость, сопоставимую с интернет-зависимостью. У многих возникает аддикция (зависимость – НСН) и они ради селфи готовы рисковать своей жизнью», - заявил собеседник агентства.

Эксперт пояснил, почему люди не бьют тревогу по поводу селфи-зависимости. По его словам, человек, который часами просиживает в интернете, бросается в глаза родителям и окружающим, а на любителей селфи мало кто обращает внимание. Но само по себе стремление потратить большую часть жизни на то, чтобы делать «себяшечку», чревато сильными негативными последствиями.

«У некоторых со временем это проходит, у других – становится проблемой. Раньше такие «нарциссы» проводили кучу времени перед зеркалом, теперь вместо зеркала или рядом с ним появилось селфи – фиксация своего образа. Но там есть очень негативный эффект, потому что человек не всегда доволен своим отражением в зеркале, а уж когда он начинает это фиксировать, все усугубляется. Человек начинает сравнивать себя с другими, еще более негативно оценивает свое тело, начинает его украшать татуировками, пирсингом, идет к пластическому хирургу. То есть селфи – это такой шажок на пути к негативу. Из позитивного тут только удовольствие от фото и поднятая самооценка от большого количества «лайков» под ним», - заключил эксперт.

Ранее пластические хирурга обратили внимание на то, что фотофильтры популярных интернет-приложений меняют современные эталоны красоты. Многие пациентки готовы лечь под нож, чтобы в реальной жизни выглядеть как на селфи.

 

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей


Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.