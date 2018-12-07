Пятница
07 декабря
USD 66.74
EUR 75.61
Общество

По-настоящему зимние выходные пообещали москвичам синоптики

7 Декабря 2018 в 21:00
По-настоящему зимние выходные пообещали москвичам синоптики
В Гидрометцентре рассказали НСН, будет ли погода способствовать лыжным прогулкам и катанию на коньках.
Наступающие выходные, 8 и 9 декабря, порадуют москвичей комфортной погодой с умеренными морозами и снегом.
В интервью НСН ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что в регионе воцарилась настоящая декабрьская погода.

«Грядущие выходные будут по-настоящему зимними, соответствующими календарю. Ночью будет -7 - 9°С, по области будет до -12°С. Местами пройдет небольшой снег. Днем тоже осадки, температура -4- 9°С, ветер будет несильным. Ночь на воскресенье будет холоднее. В городе до -10°С, в области до – 14°С, и также будет идти снег. Максимальная дневная температура будет выше, чем накануне. В Москве от -1 до -3, по области - до -6°С», - пообещала синоптик.
Психолог дал россиянам совет, как доработать этот год без стресса
Новая неделя обещает быть чуть более теплой, но ветреной.

«К Москве будет приближаться циклон с запада, он усилит вынос более теплой воздушной массы, ветер усилится до 5-10 м/с. В городе потеплеет. Ночью -1 -3°С, днем - около нуля, в Подмосковье -2 -+3°С. Ожидается временами снег, мокрый снег. Такие значения выше нормы на 3-4 градуса», - рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Такая погода продержится до середины следующей недели. Похолодание можно ожидать только к 14 декабря.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.