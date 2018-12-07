По-настоящему зимние выходные пообещали москвичам синоптики

В Гидрометцентре рассказали НСН, будет ли погода способствовать лыжным прогулкам и катанию на коньках.

Наступающие выходные, 8 и 9 декабря, порадуют москвичей комфортной погодой с умеренными морозами и снегом.В интервьюрассказала, что в регионе воцарилась настоящая декабрьская погода.

«Грядущие выходные будут по-настоящему зимними, соответствующими календарю. Ночью будет -7 - 9°С, по области будет до -12°С. Местами пройдет небольшой снег. Днем тоже осадки, температура -4- 9°С, ветер будет несильным. Ночь на воскресенье будет холоднее. В городе до -10°С, в области до – 14°С, и также будет идти снег. Максимальная дневная температура будет выше, чем накануне. В Москве от -1 до -3, по области - до -6°С», - пообещала синоптик.Новая неделя обещает быть чуть более теплой, но ветреной.

«К Москве будет приближаться циклон с запада, он усилит вынос более теплой воздушной массы, ветер усилится до 5-10 м/с. В городе потеплеет. Ночью -1 -3°С, днем - около нуля, в Подмосковье -2 -+3°С. Ожидается временами снег, мокрый снег. Такие значения выше нормы на 3-4 градуса», - рассказала

Такая погода продержится до середины следующей недели. Похолодание можно ожидать только к 14 декабря.