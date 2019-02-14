ПМС – не вздохи на скамейке! Психолог объяснила, почему влюблённых женщин меньше, чем мужчин

Светлана Бояринова в эфире НСН прокомментировала результаты соцопроса по случаю Дня всех влюблённых.

Влюбленных мужчин в России оказалось на 12% больше, чем женщин. Это показал опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения. Почти 60% россиян признались, что сейчас находятся в состоянии влюбленности. При этом влюбленных мужчин в стране - 66%, а женщин - 54%. Каждый третий респондент (38%) заявил, что ни в кого не влюблен. Россияне ожидают от своих возлюбленных, в первую очередь, внимания, заботы и взаимности. Некоторые рассчитывают на подарок от возлюбленных, причём сами предпочитают дарить в два раза чаще.

Семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН отметила, что опрос вряд ли представляет реальную картину, с учётом особенностей женской психики.

«Скоро весна. Потом, мужчины охотнее говорят, что влюблены, иногда для того, чтобы просто отстали. «Вы влюблены? Да!», всё, побежал дальше. Так что, надо учитывать условия, при которых задавались эти вопросы. Женщина – эмоциональное существо, настроение у неё меняется сто раз на дню. Если она находится в плохом состоянии, у неё предменструальный синдром, она обижена на своего партнёра, в этот момент ей кажется, что она не влюблена, что он – «гад, сволочь и, вообще, он ей не нужен». Завтра она, может быть, снова будет влюблённой, и вновь будут порхать бабочки в животе, а сегодня ей захотелось дать такой ответ. К тому же, мужчины - охотники, они ухаживают за женщинами, добиваются их. Влюблённостью у мужчины может называться простое сексуальное желание. У женщин же влюблённость идёт из головы, мы влюбляемся в характеристики мужчины, а сильный пол – во внешний вид женщины, в её образ. Не думаю, что россиянки менее романтичны, просто в тот день, когда спрашивали, так легла карта», - отметила собеседница НСН.

14 февраля во многих странах отмечается День святого Валентина – праздник всех влюбленных. В Россию он пришёл в начале 1990-х годов с католического Запада. Согласно опросу, проведённому одним из популярных сервисов для знакомств, почти половина россиян (41,8% мужчин и 41,5% женщин) предпочитает родной российский праздник День семьи, любви и верности - отмечается 8 июля, а к Дню святого Валентина относится отрицательно. Нравится он только 11% мужчин и 12% женщин, правда есть и те, которые одобряют оба праздника.

Власти Москвы, несмотря ни на что, пригласили всех желающих отметить День святого Валентина. На ВДНХ посетителей ждут конкурс на самый длительный поцелуй, почта влюбленных, викторины и танцевальные мастер-классы. В «Аптекарском огороде» влюбленных ждут на ночном концерте «Дуэт в саду». В парке «Покровское-Стрешнево» пройдет экскурсия Love Story.

В Битцевском лесу установили стенд, на котором все желающие могут оставлять свои признания в любви к природе, а на экологическом занятии в экоцентре «Конный двор» расскажут о самых крепких парах у разных видов животных. Гости Бирюлевского дендропарка смогут смастерить кормушки для птиц в форме сердца, а на катке в Серебряном бору пройдет бал-маскарад. Запланированы и многие другие мероприятия по всей Москве.