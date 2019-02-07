Пиво пить некому. Эксперт опроверг рост рынка пенного напитка

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Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя опроверг данные «Балтики» о росте рынка и рассказал, когда дела в отрасли пойдут в гору.

В России впервые за 11 лет вырос рынок пива, утверждают в пивоваренной компании «Балтика», пишет РБК. Предприятие подсчитало, что за прошедший год рост рынка составил 3%. Отмечается, что этому способствовал ЧМ-2018.

Однако официальная статистика говорит об обратном, с грустью сообщил НСН глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Как в старом анекдоте: не вырос, а упал, не на 3%, а на 2%, но в целом всё верно.

«На самом деле, рынок пива не вырос, а упал. К сожалению, чемпионат мира не повлиял позитивно и не привёл к росту. Единственный период роста — это месяц самого проведения чемпионата, с середины июня по середину июля действительно продажи выросли на 10%. Но это так мало и мизерно для такого мощного мероприятия, для таких гигантских денег, вложенных в раскрутку, рекламу и сам футбол, что, увы, весь этот итог размазался по году ровным слоем. И если говорить о производстве, то оно упало на 0,5%, это официальные данные системы ЕГАИС, розничные продажи — примерно на 2%, отгрузка пива на 3%. А показатель отгрузки, плюс импорт и минус экспорт, тоже примерно на 2%», — рассказал Дробиз.

Самое обидное, по его словам, что предпосылки для роста продаж были. Помешало отсутствие главных потребителей пенного напитка — молодёжи. Тут всему виной демография.

«Поэтому, увы, рынок пива не вырос. А предпосылок было достаточно. Тёплое лето здесь ни при чём: оно по России, как правило, одинаковое, морозов нет, поэтому главным фактором был завершающийся демографический кризис. С 2008 года по 2019 в России демографический кризис на рынке пива, потому что основную массу, 75-80% пива выпивают молодые люди от 18 до 35 лет, и их стало за 10 лет меньше раза в полтора», — посетовал Дробиз.

Но есть и приятные новости для пивного рынка: в ближайшем будущем его ожидает если не рост, то хотя бы отсутствие падения, заключил эксперт.

«А в 2019 году очень вероятен рост рынка пива или же стабилизация. По крайней мере, падения производства и продаж уже не будет. В 2020 году будет гарантированный рост, и производства, и продаж. Примерно на 0,5-1,5%», — поделился собеседник НСН.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова назвала пристрастие к спиртным напиткам основной причиной смертности среди мужчин трудоспособного возраста в России. В беседе с НСН главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн заметил — не одни россияне теряют соотечественников из-за пагубной привычки.