«Питер сам воспитывает». Шевчук подтвердил статус самого «доброго» города

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Музыкант объяснил НСН, почему город на Неве стал самым «добрым» по результатам опроса россиян.

Санкт-Петербург получил неофициальное звание самого «доброго города» России. Именно Северную столицу чаще всего наделяли этим качеством участники опроса, который провёл в преддверие всемирного Дня доброты сервис бронирования жилья Tvil.ru. Отмечается, что за город на Неве проголосовали 32% респондентов.

Лидер питерской группы ДДТ Юрий Шевчук в эфире НСН подтвердил, что самые добрые и отзывчивые люди живут именно в Культурной столице. Этому, по его словам, способствует сам город.

«Я в этом глубоко убеждён, что здесь самые добрые люди России. Потому что Питер сам воспитывает человека. Сейчас многие стекаются в города, приезжие, я сам из этих. И когда ты бродишь по городу, под этой застывшей музыкой, архитектурой, ты её слышишь, она сама тебя воспитывает. У меня даже есть стишки на эту тему», — признался музыкант.

Он уточнил, что искать доброту в людях и самому стремиться к совершенству крайне сложно в невзрачном антураже типовой застройки, которая присутствует в образах большинства российских городов. В Питере иначе — тому подтверждение даже поведение животных.

«У нас даже собаки не кусаются! Всё воспитывает — камни, Растрелли. Когда ты живёшь среди хрущёвок и унылых пятиэтажек, это влияет. Я тоже там жил в своё время — сложно доброту искать, да. Больше надо архитектуры нам», — заметил Шевчук.

Петербург изначально задумывался своим создателем, Петром I, как город, объединяющий в себе множество культур, идей, мировоззрений, напомнил лидер ДДТ. Недаром его прозвали «Окном в Европу».

«Город-то европейский, и человек становится европейцем, культурным, толерантным. Самый толерантный город, потому что посмотрите — в Питере есть крупнейшая на севере мечеть, есть храмы и католические, и православные. Все конфессии! Буддистский храм, самый северный, стоит в Петербурге. Город был изначально задуман, как толерантный, который спокойно относится к конфессиям, идеологиям разным, мировоззрениям. Он весь соткан из этого. Он человека воспитывает и немножечко подталкивает к тому, что все люди — братья и сёстры. И все культуры нам необходимы, все мысли, и все песни. Всё это здесь живёт и дышит», — поделился Шевчук.

Второе место в рейтинге «добрых городов» занял Краснодар, за него проголосовали 17% опрошенных. Третью строчку разделили поровну Севастополь, Казань и Петрозаводск, набравшие по 10% голосов. Также в первую десятку вошли Ялта, Сочи, Екатеринбург, Калининград и Москва. Сколько человек отдали предпочтение столице России, не уточняется.