Первые дни нового года в России прошли без чрезвычайных ситуаций. При этом зафиксировано более 60-ти происшествий. Как сообщил врио начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Игорь Кутровский, спасать пришлось 239 человек. Он также напомнил, что с 25 декабря органы управления и подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности.