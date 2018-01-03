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Общество

Первые дни нового года в России прошли без чрезвычайных ситуаций

3 Января 2018 в 13:18
Первые дни нового года в России прошли без чрезвычайных ситуаций
Первые дни нового года в России прошли без чрезвычайных ситуаций. При этом зафиксировано более 60-ти происшествий. Как сообщил врио начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Игорь Кутровский, спасать пришлось 239 человек. Он также напомнил, что с 25 декабря органы управления и подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности.
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