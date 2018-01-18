Пермская школа возобновила работу после драки с ножами

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Пермская школа № 127, где в результате драки с ножами двух подростков пострадали 15 человек, возобновила работу, сообщает RT. При этом в краевом Минобразования сообщили, что контракт с частным охранным предприятием, которое работало в школе в момент конфликта, расторгнут. Сейчас учебное заведение находится под защитой другого ЧОПа. Добавим, учебный процесс во всех классах начался в щадящем режиме. Психологи, которые работали с детьми и педагогами, будут помогать до тех пор, пока эта помощь будет требоваться и будет необходима, - пообещали в Минобразования.