Пельш: Мы посмотрели на советско-английскую дружбу в Заполярье глазами ветеранов

Телеведущий Валдис Пельш заглянул в гости к «Подъемникам». О том, какие ветеранские истории не вошли в фильм «Полярное братство», читайте только на НСН.

В преддверии 23 февраля гостем утреннего шоу «Подъемники» стал телеведущий Валдис Пельш. Он рассказал в эфире НАШЕго Радио о том, как снималась картина «Полярное братство» о дружбе английских и советских летчиков в небе над Мурманском в сентябре-ноябре 1941 года.

- Сегодня мы будем говорить о фильме, который называется «Полярное братство». Расскажите про фильм.

- Фильм – хороший. На данный момент я считаю его лучшим произведением документального искусства, которое мне удалось свершить. Главное, что мы получили в этой картине, причем, совершенно неожиданно, - интервью очевидцев. К сожалению, оставшиеся в живых ветераны живут только в Англии и в Канаде. У нас мы нашил одного из участников войны. Он был механиком 72-го сводного полка, но он пришел туда в марте 1942 года, а наша картина рассказывает о событиях сентября-ноября 41-го.

Это история взаимодействия советской авиации и английской авиации в Мурманске, когда крылом к крылу летали наши и английские летчики. Когда наши летчики переучивались на английские машины, потому что самолеты «Харрикейн» составляли основу полярной авиации практически до 1943 года.

Эта удивительная история братства, взаимопонимания и общения ветераны пронесли через всю свою жизнь, нам показалась очень интересной. Мы нашли трех замечательных «летающих дедушек» - Бэшфорд, Тим Элкинтон и Джон Картер. Им по 96-96 лет, но они все помнят и с удовольствием откликнулись на нашу просьбу об интервью,

Нашу съемочную группу каждый встретил у себя дома и посвятил нам огромное количество времени. Они придали этому фильму то звучание, которое нам очень хотелось.

- Они сами фильм видели?

- Конечно! Мы его им послали, потому что считали очень важным услышать их замечания и исправить неточности, если вдруг они есть. Фильм был полностью переведен на английский язык, чтобы они могли посмотреть и оценить. Отзывы были только комплементарные.

Более того, мы советовались с ними по поводу всех зарисовок компьютерной графики. То есть они стали нашими экспертами.

Была история про рампу, о которую летчики разбивали шасси при взлете с авианосца, а потом садились просто на брюхо. И мы не могли понять: какая к черту рампа на авианосце? И только Тим Элкинтон, который сам взлетал с этого корабля в тот самый день, нам ее просто нарисовал.

- В фильме это все рассказывается?

- Да. Более того, это все показано и отрисовано в компьютерной графике. Скажу по секрету, что в это угрохано огромное количество денег. Но это всегда радостно, когда ты можешь потратить деньги на необходимые вещи.

Нам композитор Сергей Чекрыжов написал четыре замечательные темы. Одна из них – шотландская – волынка и барабаны.

- Планируете ли показать эту картину на британском телевидении?

- Надеюсь, что у фильма будет зарубежная судьба. В Эдинбурге широко празднуются годовщины полярных конвоев и в мае либо уже в августе, когда эти конвои из Великобритании стартовали в Мурманск и Архангельск, проходят невероятно большие празднования при поддержке посольства, туда мы и планируем попасть. Ветеранов там очень много, память живет, поэтому они ждут осенью этого фильма.

Мы уже показали картину в Голливуде. Она победила фестиваля, взяла первый приз среди документалистики, которая пришла со всего мира.

- Как так получилось, ведь у фильма еще не было эфирной истории?

- Это даже лучше, потому что фестивальщики особенно придираются к эфиру ил интернет-истории. Так мы уже победили в нескольких фестивалях, но не можем продать фильм ВВС, потому что они показывают только свое производство.

- Какой бюджет у фильма?

- 20 млн российских рублей.

- С чем связан поздний показ на Первой канале – 23.25 мск?

- Идеальное время для документалистики начинается с 22.30. Это хорошая позиция с аудиторией, которая интересуется документалистикой и ложится спать позже, чем основное население нашей страны. Именно на нее рассчитано кино. Если кто-то не успеет посмотреть фильм сегодня, ничего страшного! На следующий день он будет лежать в YouTube в шикарном качестве, без рекламы и бесплатно.

Мы не стали переживать по поводу времени и теребить начальство за рукав, с просьбой предоставить более удобную эфирную позицию, потому что ничего кроме раздражения это не вызовет. Эрнст посмотрел наш фильм и признал, что он очень хорошо. Более того, он порекомендовал его нескольким очень влиятельным и известным людям. Для меня это очень много.

- У вас есть служба безопасности, которая бережет картину от утечек?

- Мы прописываем эти условия в договоре.

- Что конкретно вам рассказали участники тех событий, что вы не знали?

- Это история не о самолетах, не о количестве сбитых машин, не о тактико-технических характеристиках, это людские истории. К примеру, Бэшфорд рассказывает, как «зашел в помещение, где были женщины с метлами, и они стали их метлами хлестать». На самом деле, они попали в баню, их хлестали вениками! Летчик говорит, что его – молодого парня - хлестали с таким удовольствием, что когда он покидал Россию, девушки даже расстроились.

Историю совместного употребления спиртных напитков мы не взяли. Там было две глобальных битвы. В первой победили наши. Во второй – англичане. Там был один смешной эпизод: когда наших грузили в автобус, задняя дверь была открыта и в какой-то момент они начали оттуда выпадать. Это настолько очевидная история: собрались две английские эскадрильи и наш полк. Ну, разве они не выпьют?

Очень интересной была история с дарст. Наши приехали к англичанам и увидели дартс и кто-то из наших сказал, что это тренажер для отрабатывания меткости, потом наши начали кидать дротики. Англичане сначала хихикали, а когда заметили, что наши погнули половину дротиков, чтобы спасти инвентарь, объяснили, что это игра.

Все ветераны вспоминают наших летчиков, как они познакомились и подружились. А ведь это был первый контакт! До этого наши ВВС никогда не сотрудничали. После победы 81-я эскадрилья поменяла свою эмблему. Латная перчатка на ней стала красной, там появилась звезда. Также из Заполярья английские летчики привезли девиз: «Не только за самих себя».

Премьера фильма «Полярное братство» состоится 23 февраля 2018 года в 23:25 на Первом канале.