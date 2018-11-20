Патриарх Кирилл решил не отмечать свой день рождения

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Пресс-секретарь патриарха в эфире НСН рассказал, что на 20 ноября запланирован день работы с документами.

В графике патриарха Московского и Всея Руси Кирилла не предусмотрены специальные мероприятия, связанные с его днём рождения. Об этом в эфире НСН сообщил его пресс-секретарь Александр Волков.

«Сегодня с утра патриарх совершил литургию в домовом храме в резиденции. Никаких специальных мероприятий на сегодня патриарх не назначал, у него день работы с документами. С учётом того, что завтра и в последующие дни у него довольно напряжённый график, сегодня он будет работать дома. Никаких особых мероприятий, связанных с днём рождения, он не предусматривает», - заключил Волков.

Напомним, во вторник, 20 ноября, патриарху исполняется 72 года. Он родился в 1946 году в Ленинграде в семье священника. Патриархом Московским и Всея Руси Кирилл является с 27 января 2009 года. Стоит отметить, что в 2017 году его лично с днём рождения поздравил президент РФ Владимир Путин и пожелал ему «поменьше работать».