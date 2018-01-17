Овцы мешают работе американских ПРО

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Овцы стали непреодолимой проблемой для американской противовоздушной обороны. Они мешают работе комплекса ПРО на военной базе США в Румынии у города Девеселу. Животные пасутся в округе и активируют датчики безопасности. Постоянные сирены нарушают порядок дня на военном объекте. Владелец овец потребовал