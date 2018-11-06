Отставку замгенпрокурора связали с сокращением штата

Валентин Степанков заявил НСН, что от сокращения числа заместителей качество работы ведомства не пострадает.

Заместитель генерального прокурора России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан ушёл в отставку. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией. Позже информацию подтвердили в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству.

Возможно, за отставкой стоит инициатива сократить число заместителей генерального прокурора, предположил в эфире НСН первый генеральный прокурор Российской Федерации Валентин Степанков. По его мнению, качество работы ведомства от этого не пострадает (слушайте аудио).

«Я считаю, что у генпрокурора слишком много заместителей. Значительное их число связано с наличием заместителей в федеральных округах. Отсутствие двух или трёх на качестве работы прокуратуры никак не сказывается. Может быть, прорабатывается вопрос о ликвидации управлений в федеральных округах. Потому что в своё время МВД свернуло такие образования в своих окружных управлениях. ФСБ так и не создало полноценных управлений. Время показало, что особой роли в повышении действенности прокурорского надзора эти управления не играют. Поэтому, может быть, сейчас постепенно думают о том, чтобы уйти от этой структуры. Хотя я знаю, что эта структура часто использует полпредов, чтобы использовать полномочия прокуроров в округе, который находится рядом. К сожалению, иногда это бывает и в политических целях в регионах, относящихся к этому округу», — заметил Степанков.

Добавим, позже стало известно, что причиной отставки Александра Гуцана стал переход на новую должность. Также в этот день в отставку подал другой зам Чайки Иван Семчишин. Причиной его решения стал выход на пенсию.