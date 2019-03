«"Отрытая Россия" уйдет незаметно» . Политолог о закрытии НКО

Фото: ТАСС, Михаил Джапаридзе

Политолог рассказал НСН, как повлияет прекращение деятельности «Открытой России» на общественно-политическую ситуацию в стране.

Российское общественное движение «Открытая Россия» приняло решение о ликвидации. Об этом сообщил председатель организации Андрей Пивоваров, пишет Газета.ру.

Он уточнил, что такое решение было принято в рамках седьмой конференции движения. По словам Пивоварова, ликвидация «Открытой России» напрямую связана с желанием защитить ее активистов от уголовного преследования.

Завкафедрой политологии и политического управления Института общественных наук РАНХиГС, профессор Олег Шабров в беседе с НСН напомнил о причинах преследования «Открытой России» - иностранной НКО, чья деятельность признана в РФ нежелательной.

«Насколько я помню, к этой организации были вопросы как к «иностранным агентам» и влиянии на выборы – они публиковали соответствующие материалы. Если «Левада-Центр» продолжает работу, перестав затрагивать некоторые вопросы, то «Открытая Россия» не среагировала, и теперь закрыта», - напомнил политолог.

Политолог считает, что ликвидация «Открытой России» организации не повлияет на общественно-политическую ситуацию в стране.

«Влияние события двойственное. С одной стороны, оппозиция нужна, и жалко, что одна из оппозиционных организаций исчезла с политического горизонта. С другой стороны, эта организация практически никакого влияния на политическую жизнь не оказывала, и ее уход из политической сферы останется практически незамеченным», - отметил эксперт НСН.

Напомним, в 2017 году Генеральная прокуратура признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с «Открытой Россией»: OR (Otkrytaya Rossia) («Открытая Россия», Великобритания), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания)и Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России», США). Оганизации, создание которых инициировал бывший владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский, по мнению Генпрокуратуры ведут в России «специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов не легитимными».