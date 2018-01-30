Отмечать Масленицу россияне поедут в Подмосковье

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Подмосковье оказалось на втором месте в списке мест, популярных для путешествий на время праздника широкой Масленицы. На первой строчке – Ярославская область, а третьей по популярности стала Владимирская область, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».



В десятку популярных регионов попали Нижегородская, Вологодская, Псковская области, Алтайский край, Костромская область, Карелия и Новгородская область.

Ранее сообщалось, что к Масленице в подмосковной Балашихе испекут 12 тыс.

Масленичная неделя пройдет с 12 по 18 февраля.