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Общество

Отмечать Масленицу россияне поедут в Подмосковье

30 Января 2018 в 10:44
Отмечать Масленицу россияне поедут в Подмосковье
Фото: detboxfon.ru

Подмосковье оказалось на втором месте в списке мест, популярных для путешествий на время праздника широкой Масленицы. На первой строчке – Ярославская область, а третьей по популярности стала Владимирская область, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

В десятку популярных регионов попали Нижегородская, Вологодская, Псковская области, Алтайский край, Костромская область, Карелия и Новгородская область.

Ранее сообщалось, что к Масленице в подмосковной Балашихе испекут 12 тыс.

Масленичная неделя пройдет с 12 по 18 февраля.

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