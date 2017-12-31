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Общество

Отар Кушанашвили призвал россиян ценить своих близких в новом году

31 Декабря 2017 в 15:00
Отар Кушанашвили призвал россиян ценить своих близких в новом году
Журналист поздравил слушателей НСН с Новым годом.

Журналист Отар Кушанашвили в эфире НСН призвал россиян «немедленно обниматься».

«Я много раз наблюдал, как люди, поздравляя кого-то со значительными праздниками, избегают прямых слов о том, как им трудно живется. Я знаю об этом не понаслышке. Я вижу, как люди в пять утра идут на работу, растят детей. Поздравляя вас с новогодними праздниками, я – Отар Кушанашвили прекрасно, отчетливо знаю, как вам нелегко живется. Я поздравляю вас с Новым годом. Обнимайтесь немедленно и цените то, что у вас есть: ваших родных и близких. Целуйте их, любите и все у вас получится. С Новым годом!», - поздравил Кушанашвили.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких, так как считает этот праздник семейным.

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