Павликова и Дубовик освобождены. Но только на время

Впервые за многие годы в Москве состоялась несогласованная с властями массовая акция протеста.

Преудивительное событие для нынешней российской действительности имело место сутки назад в центре Москвы. Под проливным дождем в среду вечером там состоялся несогласованный с городскими властями «Марш матерей» - акция нескольких сотен неравнодушных людей за освобождение сидящих под арестом девочек, обвиненных в создании экстремистского сообщества «Новое величие». Удивительно, во-первых, то, что несогласованная акция состоялась (такое случается впервые за многие годы), а во-вторых, что она прошла без единого задержанного. Вопреки призывам горадминистрации воздержаться от ее проведения и открытым предупреждениям об уголовной ответственности ее организаторам со стороны и.о. прокурора ЦАО. Более того, по ходу движения марша к зданию Верховного суда РФ сотрудники ГАИ, по свидетельству «Ленты.ру», останавливали автомобильное движение, чтобы дать участникам акции миновать перекрестки.



Скажи кто-нибудь еще неделю назад, что такое возможно в российской столице, в ответ покрутили бы пальцем у виска. Откуда же взялась такая неожиданная лояльность к манифестантам? За ответом на этот вопрос НСН обратилась к главе столичного профсоюза полиции. Все дело в предстоящих зарубежных визитах президента, - заявил Михаил Пашкин, имея в виду поездку Владимира Путина в Австрию на свадьбу министра иностранных дел Карин Кнайсль и в Берлин на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Ему там не хотелось, видимо, встречать митингующих, это единственное объяснение. Либо власть уже поняла, что слишком перегнула палку с этой 282-й статьей и решила просто не нагнетать обстановку, зная действительно, что там явная была «подстава». Ну, и зачем ехать с таким грузом? На Западе, я думаю, так и ждали, что сейчас вот разгонят, и мы сейчас устроим…», - сказал Пашкин.

Вместе с тем, собеседник НСН, отвечая на соответствующий вопрос, выразил большие сомнения в том, что эти события повлекут за собой смягчение судебной практики по «экстремистской» 282-й статье УК. Ну, а откровенная провокация сотрудников правоохранительных органов, которая, по словам Михаила Пашкина, лежит в основе скандального дела о «Новом величии», объясняется «погоней за «галочкой».

Девушек решением суда в четверг перевели-таки под домашний арест. Тут уж объяснений никаких не требуется: на днях в Кремле заявили, что внимательно следят за этим «резонансным делом».



Всеволод Нерознак