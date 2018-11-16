Осуждённый Цеповяз «мотает срок» по облегчённому варианту

ФОТО: станицакущевская.рф

Осужденный на 20 лет член «банды Цапков» нашёл защитника в лице главы Общественной наблюдательной комиссии Амурской области.

«Вопиющей и отвратительной» назвал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ситуацию с «пирами» в колонии осужденного по делу «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза. «Здесь не может быть второй точки зрения. Вопиющая и отвратительная ситуация. ФСИН в курсе и принимает меры для недопущения подобных ситуаций», - сказал Песков. Скандал грянул, когда в СМИ попали фотографии, на которых Цеповяз сидит за столом с красной икрой, крабами и шашлыками. Деньги на деликатесы он получал от жены, по словам которой, на содержание мужа в тюрьме уходило до 3 млн рублей в год. Кроме того, стало известно, что в 2016 году Цеповяз был безосновательно переведен на облегчённые условия пребывания. ФСИН признала подлинность фотографий. Ведомство провело служебную проверку колонии, возбуждено уголовное дело, уволены несколько сотрудников ИК. Сам Цеповяз назвал фотографии подделкой, призванной скомпрометировать его на фоне бракоразводного процесса и дележа имущества.

Удивительно, но вскоре появились попытки обелить образ осужденного на 20 лет члена «банды Цапков», на счету которой около двух десятков убийств, в том числе потрясшее всю страну убийство семьи фермера Аметова в станице Кущевской Краснодарского края. На днях в соцсетях появился пост главы Общественной наблюдательной комиссии Амурской области, в котором Наталья сообщила изумленным подписчикам, что Вячеслав Цеповяз на самом деле никакой не убийца, а «известный предприниматель, легитимный депутат, меценат, потомственный фермер», от чьих непосредственных действий «не пострадал ни один человек, жертв нет». Вызвавшая возмущение запись вскоре была удалена, но ее успели растиражировать СМИ. После этого в Общественной палате РФ прозвучало мнение, согласно которому, г-жа Охотникова должна покинуть свой пост. Сейчас Наталья Охотникова и все ее подчиненные сложили с себя полномочия, сообщает РИА Новости.

Напрямую в убийстве семьи Аметова в Кущевской Цеповяз действительно не участвовал, что, однако не делает его «агнцем невинным». Суд признал Цеповяза соучастником убийства двух человек во время покушения на ростовского бизнесмена Сергея Бегиджанова в 2010 году. «Цапки» обстреляли его машину, в результате погиб внук предпринимателя и водитель. Было установлено, что покушение организовал Цеповяз, оплативший заказ киллерам, напоминает «Лента.ру».

Как-то все это не вяжется с образом «потомственного фермера, от чьих непосредственных действий не пострадал ни один человек».

Всеволод Нерознак