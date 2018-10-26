Основатель ОМС объяснил, что такое полис нового образца

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Основатель ОМС в РФ, профессор, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин рассказал НСН, зачем происходит замена полисов.

В Фонде обязательного медицинского страхования разъяснили порядок замены полисов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФОМС, замена полиса на аналогичный нового образца производится круглогодично. Ограничение до 1 ноября распространяется только на смену страховой компании.

Основатель ОМС в РФ, профессор, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин в эфире НСН объяснил, какие полисы считаются новыми.

«Бумажные полисы уже более редкие, в основном это уже пластиковые карточки. А многие крупные территории уже перешли на электронные. Большинство переходит на пластиковые карты со штрихкодом или с магнитной полосой, или с чипом», — объяснил Гришин.

Замена полиса уже давно стала плановой процедурой, которая занимает некоторое время. Однако оказание медицинских услуг не приостанавливается в период замены, успокоил собеседник НСН.

«Замена полисов является обыденной операцией в последнее время. Она происходит раз в пять, семь, десять лет, потому что полисы старого образца изнашиваются, их необходимо менять на пластиковые карточки. Второе, сама операция занимает время, потому что поменять 146 миллионов полисов, это небыстро. Третье, на период замены действуют старые полисы, и беспокоиться гражданам нет причины. Кроме того, полисы появляются и в виде электронных носителей, и уже есть инициатива, чтобы в них была и история болезни, информация о пациенте и так далее. Но это уже дело будущего», — заключил Гришин.

Напомним, ранее в СМИ распространилось сообщение, что все желающие поменять полис старого образца на новый должны поторопиться до 1 ноября. Позже информацию уточнили и пояснили, что ограничение действует только для желающих сменить страховую компанию. Её замена возможна раз в год в период с 1 января по 1 ноября. При этом в ФОМС подчеркнули, что по полисам старого образца медицинская помощь по программам ОМС будет оказываться в полном объёме.