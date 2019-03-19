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Общество

Осквернение памятника Потемкину в Молдавии объяснили деградацией

19 Марта 2019 в 20:45
Осквернение памятника Потемкину в Молдавии объяснили деградацией

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев объяснил поведение вандалов в Молдавии. 


Осквернение памятника князю Григорию Потемкину в Молдавии объясняется не антироссийскими установками вандалов, а банальным невежеством. Об этом НСН рассказал глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.

«Это в первую очередь связано с деградацией общества. Я думаю, что те, кто надругался над памятником, вообще не понимают его значение. Не думаю, что это связано с политическими вопросами, это просто проявление бескультурья, такие случаи все чаще происходят в Молдавии. Это просто необразованность и непонимание, как нужно себя вести. К сожалению, общество в Молдавии деградирует», - посетовал он.

По словам, общественника, для граждан Молдавии характерно положительное отношение к памятникам советских деятелей, особенно, времен Великой Отечественной войны.

«Если националисты, которых в стране полпроцента, хотят надавить на больное место, они пытаются что-то сделать с памятниками второй мировой войны. Что касается Потемкина или куда-то дальше в историю, там нет никакого понимания, кто это и что это. Нет умысла уколоть Россию или кого-то еще. Это простое невежество, не сомневаюсь, это было сделано после очередной бутылки водки», - пояснил он.

Вандалы повредили памятник Григорию Потемкину-Таврическому, установленный на месте его смерти возле молдавского села Старые Рэдены. С памятной доски украли барельеф с изображением князя, и также повредили пьедестал. Позднее президент Молдавии Игорь Додон пообещал максимально быстро реставрировать монумент.

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