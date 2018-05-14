ОСАГО превратят в роскошь. Эксперт о намерении ЦБ повысить тариф

Фото: avtoexpert.pro

В эфире НСН глава экспертного совета по страхованию при Госдуме Александр Коваль отметил, что удорожание ОСАГО сделает этот вид страхования недоступным для рядовых граждан.

С 31 августа Центробанк может изменить базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним, пишут «Ведомости» со ссылкой на копию соответствующего проекта. Действующий закон об ОСАГО дает Банку России полномочия не чаще одного раза в год менять тарифы. Последний раз цены поднимались в апреле 2015 года.



Глава экспертного совета по страхованию при Государственной думе Александр Коваль в эфире НСН сообщил, что обоснований и расчетов повышения тарифов ОСАГО экспертам представлено пока не было, и, вероятнее всего, водителям придется на слово поверить и Центробанку, и страховщикам.

«Центральный банк, наверное, войдет в положение страховщиков, чтобы поправить их материальное положение. А мы просто поверим этому на слово. Никто не говорит, что легло в основу этого, где статистика и расчеты? Когда четыре года назад принималось решение о повышении коэффициентов и тарифов, комитет по финансовому рынку Госдумы запрашивал и статистику и расчёты и так ничего не получил. В этот раз похожая история повторится. С другой стороны, в публикациях в СМИ последнее время по многим страховщикам прошла информация о том, что 2017 год они закончили с прибылью, которую получили банки. Тогда, о каком повышении можно вести речь? Конечно, следует понимать, что страховые компании – это коммерческие структуры. И они не должны работать себе в убыток, но мы должны видеть расчёты. Скажите, что это убыточно, и будем повышать», - сообщил эксперт.

Коваль также обратил внимание, что в последнее время увеличилось количество автолюбителей, которые ездят без полисов ОСАГО именно по причине их высокой стоимости. «И страховщики, и Центральный банк говорят, что 4-5 млн автолюбителей, возможно, и больше, ездят без полисов ОСАГО. Если полис подорожает то, наверное, это количество, увеличится», - сказал эксперт, добавив, что сложно предположить, насколько вырастут тарифы в конце этого лета.

По данным издания, коэффициенты мощности двигателя и бонус-малус Центробанк планирует оставить без изменений. При этом размер минимальных и максимальных базовых ставок полисов ОСАГО, а также коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя и территориальные коэффициенты Банк России еще собирается определить. Напомним, базовый тариф для физлиц составляет 3432-4118 рублей, для расчета окончательной стоимости полиса тариф умножается на восемь коэффициентов, которые тоже устанавливает ЦБ.

Российский союз автостраховщиков (РСА) и страховые компании выступили за изменения базовых тарифов ОСАГО. По мнению РСА, размер тарифов нужно полностью освобождать от госрегулирования и расширять тарифный коридор, пишут «Дни.ру».

Ранее в России резко увеличилось число автомобилистов, которые отказались от покупки полисов ОСАГО. В прошлом году, как сообщает «ФедералПресс», на 40 процентов возросло количество штрафов за езду без полиса - до 2,8 млн штук.