Опять «нехороший» фильм

Не допустить выхода в прокат 9 мая новой картины режиссера Павла Лунгина «Братство» об афганской войне призвал член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов.

Справедливости ради отметим, что в отличие от депутата Поклонской, ополчившейся в свое время на фильм Алексея Учителя «Матильда», сенатор, прежде чем высказывать свое мнение, с работой Лунгина ознакомился. А мнение Игоря Морозова о фильме таково, цитата по «Интерфаксу»: «Грабежи караванов, мародерство, драки между собой военных в афганском городке на глазах у афганцев... Фактологические неточности, прямые искажения исторических событий по выводу наших войск из Афганистана - вот что легло в основу этого фильма, - заявил Морозов. - Великолепная работа прекрасно подобранного актерского коллектива, мастерски по-лунгински снятые сцены боевых операций, они просто растворяются в тех воинских преступлениях, которые протекают на протяжении всего этого фильма. Объяснить это творческой фантазией режиссера и пусть даже коммерческим замыслом продюсера просто невозможно», - считает сенатор.

Из этого своего впечатления он делает вывод о невозможности воспитания молодежи и развития чувства патриотизма на этом фильме, «особенно в условиях информационной войны». К спикеру Совета Федерации Игорь Морозов обратился с просьбой дать протокольное поручение, чтобы не допустить выхода фильма 9 мая. Валентина Матвиенко благоразумно делать этого не стала.

Всегда найдутся люди, не согласные с той или иной трактовкой, при том, что нет таких художественных произведений, которые бы не искажали исторические события, - заметил в этой связи эфире НСН кинокритик Кирилл Разлогов.

«Нельзя сделать фильм, который бы не искажал исторические события. Фильм – это не сами события. Вот сами события себя не искажают. Любое художественное произведение искажает события, оно представляет собой художественный вымысел, основанный на каких-то реальных фактах. Точно так же экранизация Евангелия искажает события Священного писания. Естественно, большинство исторических картин, они искажают что-то. Исторические события произошли, а мы потом их трактуем. И каждый раз по-своему искажаем, пытаясь понять сокровенный смысл», - считает кинокритик.

Несогласные с трактовкой имеют право высказать свою точку зрения, но не имеют право запрещать, - указал собеседник агентства.

Сам режиссер Павел Лунгин призыв запретить выход его фильма 9 мая назвал «мракобесием». Что интересно, по его словам, «сенатор Морозов попросил по-дружески показать ему фильм. Мы не были обязаны, но пошли навстречу. На просмотр пришли уже заряженные негативно люди», - рассказал Лунгин.

История с фильмом «Матильда» поучительной стала, увы, не для всех.

Всеволод Нерознак