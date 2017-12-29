ОП РФ: Спектр применения материнского капитала нужно расширять

В эфире НСН Георгий Федоров отметил, что продление выплат маткапитала положительно скажется на демографической ситуации.



Программу материнского капитала продлят до 2021 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин в пятницу, 29 декабря, сообщает URA.ru.

Глава Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров в эфире НСН отметил, что продление выплат маткапитала положительно скажется на демографической ситуации в стране.

«Маткапитал, учитывая нынешний кризис и социальную ситуацию, это хорошее подспорье для мам. В свое время он исправил или, во всяком случае, притормозил ситуацию с демографией. Любые меры стимулирующего характера, которые признаны стимулировать рождаемость, они позитивны. Поэтому чем дольше он будет у нас в стране, тем это будет лучше. Возможно надо рассмотреть вопрос о расширении списка того, где можно применить этот капитал. Иногда, к сожалению, бывают очень сложные социальные ситуации, но материальный капитал в них использовать нельзя», - отметил эксперт.

Напомним, материнский капитал был введен 10 лет назад. Меры господдержки выплачивается семьям при рождении второго и последующих детей. В 2017 году размер выплат составлял 453 тыс. 026 рублей. Сейчас потратить эту сумму можно на накопительную часть пенсии матери, обучение ребенка, улучшение жилищных условий.