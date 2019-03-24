Онколог рассказал, с чего начинать обследование на рак мозга

Врач-онколог рассказал НСН, в какие клиники не стоит обращаться для прохождения анализов на рак мозга.

Пациенты, страдающие от рака мозга, рассказали о ранних симптомах болезни, которые не принимали всерьез. Исследование больных, подверженных внутричерепным новообразованиям, провели ученые лондонского Королевского колледжа. О результатах рассказало издание PLOS One.

Повторяющиеся проблемы с памятью, потерей равновесия, неуклюжестью, рассеянностью, а также заплетающийся язык, резкое падение зрения пациенты объясняли возрастными изменениями или усталостью. В связи с этим не обращались к медицинским специалистам.

Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылёв в интервью НСН отметил, что исследование ученых лондонского Королевского колледжа не является уникальным, в нем перечислены основные ранние симптомы, ассоциированные с опухолевым поражением головного мозга.

«Если мы говорим о возникшем опухолевом поражении коры головного мозга или метастазе, то есть первичном или вторичном поражении, их можно разделить на группы. К первой группе относятся общемозговые симптомы, которые характеризуются головной болью, дискоординацией, общей слабостью. Вторая группа – это очаговые симптомы. Они связаны к конкретным участком мозга, выполняющим ту или иную функцию. В данной группе разнообразие симптомов самое большое. Это могут быть проблемы со зрением, речью, двигательной активностью, глотанием - всем, чем угодно. То есть, при поражении участка головного мозга, который отвечает за определенную функцию, происходит ее «выпадение», - пояснил эксперт.

Онколог рассказал, с чего необходимо начинать диагностику злокачественных новообразований.

«Естественно, как при очаговых, так и при очаговых симптомах поражения коры головного мозга пациент должен прийти к профильному доктору. Не надо обязательно бежать к онкологу, начать диагностику надо с посещения невролога. Если он ставит диагноз «подозрение на наличие опухолевого поражения», то направит к профильному специалисту-онкологу», - рекомендовал Андрей Пылев.

По мнению эксперта, обращаться в частные медицинские центры без направления невролога не следует.

«Замечу, что скрининговые исследования по общему поражению коры головного мозга не проводятся - это абсолютно не оправдано. В частных медицинских центрах необходимо действовать ровно в той последовательности, которую я озвучил. Опухолевые маркёры для скрининга и диагностики не используются. Клиники, которые это предлагают, не совсем профессиональные», - отметил собеседник НСН.

Ранее президент Лиги пациентов Александр Саверский оценил сроки ожидания медицинских обследований и других услуг здравоохранения в беседе с НСН.