Онколог назвал главные проблемы борьбы с раком в России

Андрей Пылёв рассказал в эфире НСН о главных трудностях борьбы с раковыми заболеваниями в России.

В ближайшее время в Минздрав будет направлен проект национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями на период до 2030 года. По словам зампреда комиссии по онкологии ведомства Дмитрия Борисова, сейчас она находится на доработке. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне в послании Федеральному Собранию о необходимости подготовки и реализации программы по борьбе с онкологией заявил президент Владимир Путин.

Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылёв рассказал в эфире НСН о главных трудностях борьбы с раковыми заболеваниями в России.

«Проблема колоссальная. У нас подавляющее число онкологических диагнозов заявляются на поздних стадиях. Потому что в ОМС нет такого формата как диспансеризация. Естественно, что люди начинают обращаться к врачам тогда, когда их начинает что-то беспокоить. А зачастую, когда у онкологического пациента есть жалобы, это уже признак достаточно запущенной стадии заболевания. Поэтому задача номер один – повсеместно внедрять скрининговые программы именно для здоровых людей, для всех категорий населения. Или, если у нашего государства нет на это денег, хотя бы информировать людей о том, чтобы они взяли это в свои руки и с определенными интервалами проходили совершенно нехитрые диагностические процедуры. Это что касается пациентов», - сказал он.

Эксперт также отметил, что уровень подготовки специалистов в нашей стране оставляет желать лучшего.

«Что касается отрасли, то у нас низкий уровень подготовки кадров, сама система устаревшая: врачей-онкологов зачастую готовят по принципам 1960-70-х годов. Уровень образованности врачей, их знания о том, как лечат рак во всем мире невысокий, особенно в регионах. И если врач не занимается самообразованием, то его квалификация чрезвычайно низкая», - добавил собеседник НСН.

Плюс нюансы с финансированием, потому что это одно из самых затратных направлений в медицине и с точки зрения диагностики и лечения.

«Стоимость курса лекарственных препаратов по ряду заболеваний может достигать миллиона рублей в месяц. Естественно, у государства и близко нет денег, чтобы это все финансировать. Более того, далеко не все препараты, которые входят в международный стандарт лечения онкологических заболеваний, зарегистрированы в Российской Федерации. У нас очень сложная система регистрации. Мы глобально опаздываем на три-четыре-пять лет: за рубежом препараты уже активно используются для лечения тех или иных заболеваний, у нас их просто де-юре нельзя использовать. Препараты, которые на Западе вошли в стандарты в 2011-2013 годах, у нас были зарегистрированы только в 2017-ом», - посетовал врач.

Он не видит предпосылок для изменения ситуации, несмотря на внимание к проблеме со стороны президента.

«Эта тема звучит с 2000 года. Я не вижу поводов для оптимизма в плане развития отрасли», - заключил онколог.

По данным Минздрава, ежегодно от раковых заболеваний в стране умирает 300 тысяч человек, причем 110-120 тысяч – в трудоспособных возрастах.