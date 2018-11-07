Онищенко призвал удержаться от «зуда администрирования врачей»

Депутат Госдумы в эфире НСН прокомментировал попытку наказать врачей за призывы отказаться от вакцинации.

За призывы медицинских работников к отказу от вакцинации могут ввести ответственность. Об этом рассказали в Минздраве России. Согласно инициативе, врачи смогут рекомендовать воздержаться от прививки только в том случае, если на то есть медицинские показания, сообщают «Известия». В свою очередь, эксперты предложили наказывать медперсонал выговорами или обучением для повышения квалификации.

Бывшийв эфирепризвал воздержаться от администрирования деятельности врачей.

«Закон, который был принят в 1997 году, декларирует принцип информированного согласия на прививку. Пытаться регулировать это административными наказаниями врачей неверно. У врача есть право принимать решение. Вот эти ренессансы запретов и наказаний должны быть оставлены в прошлом. Мы должны с вами воспитывать и врачей (делать их грамотными), и наше население. Тот уровень привитости, который сегодня демонстрируется, (в данном случае против гриппа – у нас более 60 миллионов привитых) подтверждает правильность выбранного пути. Я бы попросил удержаться от зуда администрирования, тем более, в деятельности врача. Врач – это искусство», - заключил Онищенко.

Он также напомнил, что в 1991 году был подъём заболеваемости дифтерией среди детей. Однако произошёл он, как отмечает Онищенко, не из-за призывов врачей, а ввиду системных проблем в том числе с обеспечением вакцинами.

Напомним, ранее депутат в эфире НСН рассказал, как каждый человек может снизить смертность. По словам Геннадия Онищенко, для этого необходимо делать прививку от гриппа, бороться с курением, заниматься элементарной физической активностью, следить за весом, мерить давление, корректировать питание.