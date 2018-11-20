Онищенко осудил учителя, бьющего школьника скакалкой

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке рассказал НСН, как избежать рукоприкладства в школах в будущем.

Учитель физкультуры в Северодвинске отшлёпала ученика скакалкой. Видеозапись попала в сеть, на ней видно, как педагог отчитывает класс за плохое поведение в её отсутствие и наказывает мальчика ударами скакалки.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН осудил такой способ учителя объяснить свою точку зрения (слушайте аудио). Также он рассказал, как избежать насилия и рукоприкладства в образовательных учреждениях в дальнейшем.

«Физическое насилие недопустимо. И использовать его как аргумент в доведении своей позиции или как наказание — это просто противоречит самой идее образования, как процесса. С этим не надо бороться, надо готовить педагогов, для которых просто не может быть идеи, а тем более реализации физического насилия над ребёнком. Для этого нужен и психологический отбор, и совершенствование образовательного процесса. Самое главное, чтобы в педагогику люди шли не по остаточному принципу. Девальвация учительского труда, в том числе, и есть причина того безобразного явления, которое мы видим. С точки зрения материальной, у учителей должны быть достойные зарплаты. Никто не требует, чтобы это были миллионеры, но нужно создать условия, чтобы у врача и учителя были такие возможности, чтобы им не приходилось оглядываться по сторонам, думать, где подработать. Чтоб он был социально защищён, тогда он будет, конечно, всецело отдаваться этой трудной работе, которая не каждому дана», — заключил Онищенко.

Добавим, что по факту происшествия уже инициирована проверка в образовательном учреждении. Также детский омбудсмен Архангельской области Ольга Смирнова уже выехала в Северодвинск для выяснения всех подробностей.