Онищенко обвинил Минэкономики в работе на США из-за отказа от стратегии ЗОЖ

Депутат Госдумы в эфире НСН резко раскритиковал отправку проекта стратегии здорового образа жизни до 2025 года на доработку.

Министерство экономического развития России не согласовало проект стратегии здорового образа жизни до 2025 года и отправило его на дальнейшую проработку. В ведомстве посчитали, что документ может спровоцировать контрабанду алкоголя и табака. К тому же, в стратегии не подкреплено расчетами суждение об отсутствии дополнительных трат из бюджета. Отзыв о документе был составлен за подписью заместителя министра Олега Фомичева, сообщает РБК.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что отказываясь согласовать стратегию ЗОЖ, сотрудники ведомства работают на «агентов влияния» из США.

«Когда мы с 16 до 18 повышали [возраст продажи алкоголя], тоже было много разговоров. В Минэкономразвития работает много агентов влияния. Это молодые мальчики, которые окончили три класса “церковно-приходской школы при Оксфорде”, были на какой-то стажировке двухнедельной и возомнили из себя глобалистов. Только вот на самом деле они безграмотные и непатриотичные люди. Их хозяева из США имеют срок (имеется в виду возраст, с которого можно приобретать алкоголь - прим.НСН) 21 год. И в этом есть сугубо медицинская причина. Она состоит в том, что к этому возрасту человек в основном заканчивает расти, окончательно приходит к взрослому состоянию метаболизм человека», - подчеркнул депутат.

Поэтому, продолжает депутат, Минэкономразвития придирается к мелочам, чтобы не дать хода этой инициативе.

«Минэкономразвития, конечно же, занимается бюрократической казуистикой: начинают придираться к запятым, чтобы похоронить доброе дело. Всё это неправильно, цинично, безнравственно и непатриотично. Но я поздравляю Минздрав за смелость. Я поздравляю его за то, что, несмотря на мощное сопротивление, он всё-таки находит в себе нравственные и физические силы, чтобы противостоять антигосударственной деятельности транснациональной табачной мафии со стороны Минэкономразвития», - резюмировал Онищенко.

В то же время Геннадий Онищенко уточнил, что требования о запрете продажи алкоголя лицам до 21 года не нарушает Конституцию, так как главный документ страны написан, чтобы «человеку было максимально хорошо, чтобы он «долго и плодотворно жил».

Напомним, ранее стало известно, что на формирование здорового образа жизни россиян в до 2020 года будет выделено 1,3 миллиарда рублей. В 2018-2019 годах предусмотрены выплаты по 441 миллиону рублей. Отмечается, что паспорт проекта был подписан правительством в августе 2017 года.