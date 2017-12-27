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Общество

ОНФ всерьез озаботился доступом подростков к запрещенному контенту в сети

27 Декабря 2017 в 09:05

Общероссийский народный фронт предложил всерьез заняться проблемой ограничения доступа подростков к запрещенному интернет-контенту. По данным новостного агрегатора СМИ2, это главное сообщение часа. Комплексная программа безопасного пользования должна сочетать в себе не только меры пресечения доступа к опасной информации, но и рекомендовать образовательные и развивающие мероприятия.

В частности, в ОНФ обсуждается механизмы фильтрации сетевого контента. В первую очередь, речь идет о возможности досудебного ограничения доступа к материалам, противопоказанным несовершеннолетним, пишет RT.

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