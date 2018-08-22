Омбудсмен: Сейчас не 90-е, чтоб открывать кафе в жилых домах

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Омбудсмен по защите прав малого и среднего бизнеса рассказал НСН, почему ужесточение правил перевода квартиры в разряд нежилого помещения не ударит по малым предприятиям.

Минстрой РФ намерен ввести новые правила перевода квартир в разряд нежилых помещений, сообщает «Российская газета». По новым требованиям, чтобы открыть в жилом доме магазин, парикмахерскую, кафе или аптеку, потребуется согласие всех соседей. Инициатива ведомства уже одобрена правительством.

Омбудсмен по защите прав малого и среднего бизнеса Виктор Ермаков в эфире НСН поддержал нововведение и рассказал, почему оно не станет серьёзным ударом по малому бизнесу.

«Во-первых, и сейчас в случае, если соседи жалуются на нарушение их прав, тоже есть санкции, которые могут применить к тем, кто открывает бизнес в жилых домах. Но если это узаконят, то ничего страшного нет. Это очень сложный процесс сейчас — жителям трудно отстоять свои права и заставить правоохранительные органы в случае правонарушения приводить в надлежащий вид помещения. Я думаю, что подход должен быть единым — если предприниматель законопослушный, ему нечего бояться. Поэтому я думаю, что эта инициатива правильная, и она должна учитывать интересы людей», — заявил Ермаков.

В современных городах уже давно не проблема найти офис для открытия своего бизнеса, а не использовать для этого жилое помещение, добавил собеседник НСН.

«Эта тема была актуальна в 90-е, когда было мало офисов, где можно было разместить малый и средний бизнес. Сейчас построили достаточное количество офисов во всех районах, и то, что отстаивают права жителей, я считаю, что это нормально. Нет здесь никакой угрозы для малых предприятий», — заключил омбудсмен.

Добавим, по новым правилам перевода помещения в разряд нежилого спрашивать согласие будут у максимального числа жильцов подъезда, где находится квартира — до двух третьих от общего числа собственников. Увеличится объём документов, необходимых для оформления процедуры, однако основа останется прежней — протокол общего собрания собственников помещений в доме, на котором было принято соответствующее решение.