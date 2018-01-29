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Общество

Охранников на вокзалах и в метро вооружат электрошокерами

29 Января 2018 в 14:10
Охранников на вокзалах и в метро вооружат электрошокерами
Фото: az.mirtv.ru

Парламентарии предложили вооружить охранников на транспорте электрошокерами. Предлагаемые поправки в закон «О транспортной безопасности» также предусматривают, что наиболее проходимые транспортные объекты будут охраняться с огнестрельным оружием.

Таким образом, авторы законодательной инициативы сенаторы Алексей Кондратьев, Михаил Козлов и депутат Госдумы Анатолий Выборный намерены усилить террористическую безопасность, пишут «Известия».

Ранее в Госдуме предложили усилить меры безопасности в школах,  в частности, обязать их исполнять профстандарт для охранников, сообщает RT.

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