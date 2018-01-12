Океанолог: Балтийскому морю вредят водоросли, а не «Северный поток-2»

В эфире НСН Михаил Флинт отметил, что строительство газопровода не нанесет серьезный ущерб экосистеме Балтики.

Всемирный фонд дикой природы и Союз охраны природы Германии выразили беспокойство в связи со строительством газопровода «Северный поток-2» и настаивают на прекращении проекта. В пятницу, 12 января, они направили открытое письмо лидерам крупнейших партий Германии, в том числе и Ангеле Меркель.



В эфире НСН руководитель экспедиции Института океанологии РАН, биоокеанолог Михаил Флинт отметил, что строительство газопровода не нанесет серьезный ущерб экосистеме Балтики.

«Сказать, что газопровод никакой ущерб не нанесет, нельзя. Но, с другой стороны, люди накопили огромный опыт в строительстве газопроводов. Если при строительстве в Балтийском море соблюдать элементарную культуру технологическую и экологическую, то оно нанесет не больше ущерба, чем сбросы, которые происходят в Балтийском бассейне. В Балтийском бассейне прибрежное цветение, деградация качества воды, появляются новые виды животных. Это связано с климатическими трендами и хозяйственной деятельностью человека. Новые виды влияют на естественный природный комплекс, различные популяции. И это проблема крупнее, чем строительство газопровода. Там другим надо заниматься, чтобы Балтийское море было более здоровой экосистемой», - отметил эксперт.

Флинт напомнил, что строительство газопровода «Голубой поток» в Черном море ранее также вызывало волну негодования среди защитников природы.

«Но газопровод построили и все забыли про его составляющую. Работает себе и работает. Конечно, при строительстве был нанесен некоторый ущерб черноморской экосистеме. Теперь задним числом можно сказать, что он был не соизмерим с тем ущербом, который мы наносим, забирая гравий, который веками и тысячелетиями формировалась. Все это влияет на животных и на человека», - сказал биоокеанолог.

Он также подчеркнул, что любая деятельность человека, будь то даже купание, наносит вред экосистеме морей.

«Любая деятельность, которую человек ведет в море, даже когда он купается, уж не говоря о строительстве газопроводов или портовых сооружений, промысел рыбы или беспозвоночных, наносит ущерб природным системам. Но от этого никуда не деться. Человек же должен жить. Ущерб этот нужно стараться минимизировать по мере возрастания общей человеческой культуры», - добавил Флинт.

Строительство газопровода «Северный поток-2» ведется по дну Балтийского моря. Протяженность газопровода, ведущего в Германию, должна составить более 1200 км, пишет РБК. Против строительства газопровода, которое должно начаться в 2018 году, также выступают США и ряд других стран.