«Обязательно предохраняйтесь!». Эксперт предупредил россиян об эпидемии ВИЧ

РИА Новости

Вадим Покровский в эфире НСН заявил, что в России ежегодно фиксируется 100 тысяч новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией.

Россия по итогам 2017 года заняла первое место среди стран Европы по числу заражений ВИЧ. Об этом сообщается в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По данным специалистов, за прошлый год в регионе было выявлено 160 случаем заражения, 104 из них - в России.

Руководитель научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский в эфире НСН подтвердил данные ВОЗ. Он заявил, что в России продолжается эпидемия ВИЧ-инфекции, которая когда-то началась среди наркоманов, а сегодня затрагивает абсолютно все слои общества.

«Это можно только объяснить тем, что у нас продолжается эпидемия ВИЧ-инфекции. Она началась среди наркопотребителей, а теперь перекидывается на основное население. Мы обнаруживаем порядка 100 тысяч новых случаев заражения в год. Из них меньше половины связаны с употреблением наркотиков. То есть больше 50 тысяч зараженных получили инфекцию через половые контакты с женщинами и мужчинами. Процент заразившихся гомосексуалистов совсем небольшой (2%), но эпидемия идет и в этой группе», - заявил собеседник агентства.

Меры профилактики ВИЧ и СПИДа в России эксперт назвал недостаточными. По его словам, многие заразившиеся даже не знают о существовании лечения и не принимают жизненно важные препараты.

«У нас недостаточно мероприятий по борьбе с ВИЧ-инфекцией, плохо поставлена профилактика и лечение получают меньше половины тех, кто заражен. Лечение – это тоже метод профилактики. Если человек получает лекарства, то от него люди не заражаются. У нас же люди не знают, что идет эпидемия, не предохраняются, не пользуются презервативами. И получается такой результат», - посетовал Покровский.

Эксперт считает, что в плане профилактики и борьбы с ВИЧ Россия должна перенимать европейский опыт.

«Надо учиться в первую очередь – у Франции и Германии, где очень сильно снизили число заражений среди наркоманов. Профилактике помогает раздача одноразовых шприцов и презервативов, а также половое обучение в школах», - заключил Вадим Покровский.

Ранее стало известно, что во Франции с середины декабря можно будет бесплатно получить презервативы. В министерстве здравоохранения страны рассказали, что для реализации этой программы власти договорились с известным производителем контрацепции. Все расходы по закупке продукции берет на себя государство.