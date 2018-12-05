О невкусной и нездоровой пище — и к чему она приводит

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Регионы с наиболее высокой долей жителей, страдающих ожирением, назвала сегодня Татьяна Голикова.

В числе «ожиревших» регионов вице-премьер по соцвопросам упомянула, в частности, Кировскую, Оренбургскую, Пензенскую, Самарскую, Курганскую, Тюменскую области. Следствием такого положения дел становится «высокая заболеваемость сахарным диабетом», - указала вице-премьер. Из списка Голиковой видно, что наиболее тревожная ситуация с ожирением – в далеко не самых обеспеченных регионах. Так, может быть, их жители просто не могут себе позволить такой рацион, который уберег бы их от этого заболевания? Именно так, - подтвердила НСН диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева.

«Конечно, очень узкая потребительская корзина и отсутствие средств, чтобы купить полезные, здоровые продукты с целью поддержания жизнеспособности и профилактики проблеме себе и своим близким. Люди вынуждены, исходя из собственных средств небольших, отдавать предпочтение недорогим продуктам. Соответственно, они будут иметь низкую пищевую ценность. Преимущественно это будут продукты рафинированные, с преобладанием сахара и жира в составе. Употребляя такие продукты на регулярной основе, любой человек, даже не сильно предрасположенный, получит патологические процессы: набор избыточной массы тела, ишемическую болезнь, сахарный диабет второго типа», - отметила диетолог.

Невозможность значительной части населения позволить себе здоровое питание может вылиться в большую проблему для государства, - предупредила Маргарита Королева.

«Мы снова и снова возвращаемся к увеличению потребительской корзины по стоимости, чтобы люди имели возможность находить для себя продукты по карману семье. Это звенья одной цепи: отсутствие возможностей, здоровье людей, нации, меняющееся не в лучшую сторону. Это будет серьезная проблема экономическая в перспективе», - заключила эксперт.

Российские власти занимаются формированием здорового образа жизни, - напомнила вице-премьер Голикова. По ее словам, которые приводит РБК, в рамках отдельного федерального проекта при нацпроекте «Демография» запланированы разработка и внедрение системы мониторинга питания различных групп населения, модернизация лабораторной диагностики пищевых продуктов, а также их маркировка. Не надо быть провидцем, чтобы понять, что ни одна из этих мер не приведет к улучшению качества питания. Та же маркировка приведет лишь к увеличению затрат производителя, которые он неизбежно заложит в стоимость товара. А, значит, более здоровые продукты станут еще дороже. И мы вновь возвращаемся к «макарошкам». Круг замкнулся.

Всеволод Нерознак



