Новый поворот старой криминальной истории вокруг Магнитского

Основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера заподозрили в заказе убийства аудитора Сергея Магнитского «как одного из ближайших сообщников».

Кроме Магнитского, речь идет о смерти Актая Гасанова, Сергея Коробейникова и Валерия Курочкина. Сначала все эти смерти рассматривались как естественные. Однако проведенный в дальнейшем анализ биологических материалов всех четырёх погибших позволил сделать вывод о том, что у всех были прижизненные признаки хронического отравления токсичными растворимыми неорганическими соединениями алюминия. В частности, рассматривается версия о применении диверсионных химических веществ, которые вызывают развитие острой сердечной и печеночной недостаточности.

Кроме того, против Браудера в России возбуждено новое уголовное дело - об организации преступного сообщества и руководстве им. По версии следствия, за счет уклонения от уплаты налогов из бюджета было похищено около пяти с половиной миллиардов рублей. В 2013 году и 2017 году финансист уже был заочно осужден в России по делам о неуплате налогов и мошенничестве на 9 лет лишения свободы. Его признали виновным в преднамеренном банкротстве, ущерб государству от которого составил 3,5 миллиарда рублей. Преступление, в котором его обвиняют сейчас, относится к категории наиболее тяжких, и за его совершение предусмотрена ответственность в виде 20 лет лишения свободы и конфискация имущества, добавил представитель прокуратуры. По его словам, которые приводит РБК, эта статья подпадает под действие конвенции ООН о борьбе с транснациональной оргпреступностью. В ближайшее время Браудер будет объявлен в международный розыск с последующим задержанием и выдачей, - уверены в прокуратуре. Там пояснили, что конвенция ООН предусматривает возможность выдачи подозреваемого по этой статье даже в тех случаях, когда между странами, которые решают вопрос об экстрадиции, нет двустороннего договора.

Смерть Сергея Магнитского в СИЗО стала поводом для принятия в США закона, вводящего персональные санкции в отношении граждан России. Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной напомнил, что процесс лоббирования принятия «Акта Магнитского» финансировался именно Браудером на средства, которые имели криминальное происхождение и были выведены из России. Сам Уильям Браудер назвал обвинения против него связанными с делом об отравлении Скрипалей. Комментируя эту мысль, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что «дело Браудера началось гораздо раньше, чем эпизод со Скрипалями».

Всеволод Нерознак