Новые видео в поддержку курсантов из Ульяновска появились в сети

В сети появляются новые видеоролики в поддержку курсантов из Ульяновского института. Одно из них сняли парни в футболках МЧС, а второе - студентки рязанского техникума, сообщает Ura.ru.
Напомним, студенты летного вуза сняли стрип-клип, в котором станцевали в нижнем белье и форменных фуражках, пишет «Свободная Пресса». Эротический клип вызвал скандал и привел к проверке.
За ульяновских курсантов заступился губернатор области Сергей Морозов. В своем Facebook он разместил комментарий, где призвал не отчислять из их института.