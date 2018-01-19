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Общество

Новые видео в поддержку курсантов из Ульяновска появились в сети

19 Января 2018 в 09:59
Новые видео в поддержку курсантов из Ульяновска появились в сети
Фрагмент из видео

В сети появляются новые видеоролики в поддержку курсантов из Ульяновского института. Одно из них сняли парни в футболках МЧС, а второе - студентки рязанского техникума, сообщает Ura.ru.

Напомним, студенты летного вуза сняли стрип-клип, в котором станцевали в нижнем белье и форменных фуражках, пишет «Свободная Пресса». Эротический клип вызвал скандал и привел к проверке.

За ульяновских курсантов заступился губернатор области Сергей Морозов. В своем Facebook он разместил комментарий, где призвал не отчислять из их института.  

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