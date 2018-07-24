Новости за ночь: Минобороны поставит машины россиян на военный учёт

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Минобороны поставит на учёт легковые автомобили граждан

Гражданские легковые автомобили могут поставить на военный учёт. Нововведение, в первую очередь, коснётся внедорожников, причём предпочтение будут отдавать отечественным транспортным средствам УАЗ-469, УАЗ-3163 («Патриот») и другим моделям, однако в случае необходимости мобилизовать могут и зарубежные авто, в том числе Toyota Prado и прочие, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны. Согласно проекту документа, в случае введения военного положения в стране армия будет в праве временно мобилизовать машину. Её владелец получит за это компенсацию.

Йемен просит Путина о помощи в прекращении гражданской войны в стране

Президента РФ Владимира Путина попросили помочь в прекращении гражданской войны в Йемене. С такой просьбой к российскому лидеру обратился председатель Верховного политического совета хуситов Махди Аль-Машат. Он направил соответствующую телеграмму ещё в воскресенье, 22 июля. Аль-Машат также выразил уверенность в том, что Москва сможет сыграть важную роль в прекращении агрессии и снятии блокады с Йемена. В целом, он попросил Владимира Путина оказать содействие в обеспечении безопасности, а также стабильности в стране, сообщает Газета.ру .

Замглавы ФСИН потребовал обеспечить безопасность избитого ранее в колонии Макарова

ФСИН распорядился обеспечить физическую безопасность осуждённого Евгения Макарова, видеозапись с избиением которого ранее была обнародована в сети. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. По его словам, такие указания дал первый заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый. 23 июля колонию, в которой ранее отбывал наказание Макаров, посетили Бабуркин, а также глава президентского СПЧ Михаил Федотов. Позже они направились к самому заключённому. Сейчас он переведён в ИК-8, сообщает «Интерфакс». Напомним, накануне были задержаны шестеро сотрудников ФСИН по делу об избиении Макарова.

Второй фигурант появился в деле о госизмене в ЦНИИмаш

По уголовному делу о госизмене проходят два сотрудника головного научного-исследовательского института «Роскосмоса» (ЦНИИмаш), сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Оба, по версии следствия, передавали информацию о гиперзвуковых технологиях западной стране. В настоящий момент имя второго подозреваемого не разглашается. Однако известно, что первым задержали его, а уже потом 74-летнего учёного Виктора Кудрявцева. Ранее сообщалось, что следствие заинтересовалось событиями 2013 года.