Новости за ночь: В Кремле не ждут Ким Чен Ына на Восточный экономический форум

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

В Кремле рассказали, почему не ждут Ким Чен Ына на Восточный экономический форум

На Восточный экономический форум могут не приехать ни лидер КНДР Ким Чен Ын, ни президент Южной Кореи Мун Чже Ин. Об этом рассказал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, появились сообщения о проведении межкорейского саммита в этот период. В то же время Ушаков подчеркнул, что в рабочем порядке будут прорабатываться другие варианты визита Ким Чен Ына в Россию, поскольку приглашение остаётся открытым и неоднократно подтверждалось, сообщают «Известия».

Цены на «слабую» и «крепкую» водку уравняли

Единые минимальные цены на «слабую» и «крепкую» водку вступили в силу в России. Теперь 0,5 литра этого алкогольного напитка крепостью от 37 до 40 градусов будут стоить 205 рублей. Изменения вступили в силу 20 августа, сообщает Ura.ru . Соответствующий приказ министерства финансов РФ был опубликован 6 июля. Ранее для водки крепостью 37-38 градусов была установлена минимальная цена в 196 рублей, 38-39 градусов – 201 рубль.

Украинские радикалы ответили на критику поставок двигателей в США

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко объяснил продажу авиационных двигателей Китаю. По его словам, это необходимо для предотвращения банкротства предприятия. В ответ на критику с американской стороны Ляшко предложил США самим закупать продукцию, «тысячи новых высококвалифицированных» украинцев не остались без работы. Такое сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook. Ранее американские СМИ раскритиковали Украину за продажу авиационных двигателей для китайских учебно-боевых самолётов. В Вашингтоне это посчитали «ударом в спину».

«Большая четвёрка» операторов рассказала, когда в РФ отменят роуминг

Мобильные операторы-гиганты отменят роуминг к началу осени. В «Вымпелкоме» приступят к отмене с 20 августа. МТС планирует отказаться от внутреннего роуминга с 30 августа, Мегафон планирует это сделать в День знаний, а в Tele 2 пообещали завершить процедуру до 31 августа, сообщает ТАСС. Ранее в Федеральной антимонопольной службе заверили, что такая мера не приведёт к повышению стоимости тарифов. Предписание отменить дополнительные траты при перемещении внутри страны ФАС направила в июле, сообщает «Свободная Пресса».